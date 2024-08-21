شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستعين بإنبى لاستكشاف فاركو قبل مواجهة ربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لفريق فاركو، وأبرزها مواجهة إنبي بالجولة الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويستهدف جهاز المصري، التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي قبل مواجهة الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر المرتقبة بين الفريقين، والمقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس، على ستاد برج العرب.

وضرب النادي المصري موعداً نارياً مع فريق فاركو في الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر وذلك عقب تغلب الفريق البورسعيدي في دور الـ 32 على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 3-1 في دور الـ 16.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق انسحابه من بطولة كأس مصر نظراً لتفضيل الفريق الأحمر منح فترة راحة للاعبيه قبل الاستعداد للموسم المقبل، ليتأهل فاركو لمواجهة المصري في ربع النهائي.

وقدم النادي المصري موسماً استثنائياً تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، والذي نجح في موسمه الأول مع الفريق في ضم صفقات قوية وحجز المقعد الرابع بالمربع الذهبي ومناطحة الكبار، والفوز بتأشيرة التأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليعيد أمجاد أبناء المدينة الباسلة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالهم في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.