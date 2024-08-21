شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يوافق على رحيل أحمد سعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولى نادى البنك الاهلى على رحيل أحمد سعيد لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية إزاء عدم اعتماد الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى عليه في مباريات الموسم المنقضى، وشارك أحمد سعيد هذا الموسم في 3 مباريات فقط.

واختتم البنك الأهلى مبارياته في الدوري بالتعادل مع الداخلية سلبيا فى اللقاء الذى جمعهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف.

واحتل البنك الأهلي المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها بعد خوض 34 مباراة حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 16 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 45.