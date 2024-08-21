شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام الطلائع اليوم الأربعاء 21 – 8 – 2024 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع طلائع الجيش على ستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع بكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع ببطولة كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

2_من يواجه الفائز من الزمالك والطلائع

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي في دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس.

3_ موعد نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس مصر يوم الجمعة 30 أغسطس في برج العرب.

4_الاهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر

وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.

5_الاهلى الاكثر تتويجاً بكأس مصر

يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.