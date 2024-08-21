"صربية وحاوي وعائدة من الصليبي".. من هن لاعبات الأهلي لفريق كرة القدم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

يستعد الأهلي للمشاركة في الدوري المصري لكرة القدم للسيدات، بداية من الموسم المقبل، بعدما أعلن مجلس الإدارة تعيين شادي محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادي، وتولي الفرنسي ديميتري لوبوف تدريب الفريق، الذي ما زال في طور الإنشاء.

ومنذ إعلان الأهلي تكوين فريق لكرة القدم النسائية، تعاقد النادي مع 9 لاعبات.

أمنية سمير

وتلعب أمنية سمير، إحدى لاعبات الأهلي، في خط الدفاع، وسبق لها وارتدت قميص عدة أندية مصرية مثل الإعلاميين والجونة وبيراميدز ووادي دجلة، بالإضافة إلى رحلة احتراف في أبها السعودي، وتلعب ضمن صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية.

نادين غازي

وتعاقد الأهلي مع نادين غازي صاحبة الـ23 عاما، وقائدة بيراميدز السابقة، والتي تلعب في خط الهجوم، وسبق لها تمثيل منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا للسيدات 2016.

أمل ناصر

وانضمت أمل ناصر هي الأخرى إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء تعاقدها مع المعادي واليخت، ومركزها وسط الملعب، وعادت لاعبة الأهلي من الإصابة بالرباط الصليبي مؤخرا بعدما تعرضت لها في موسم 2023.

وتعرضت أمل لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، بعدما أصيبت في مباراة لفريقها بالدوري المصري للسيدات، في يناير 2023، وكانت هذه إصابة الصليبي الثانية.

منه طارق

وخاضت منه طارق رحلة احتراف في الدوري السعودي للسيدات، بدأت مع فريق الشباب، ثم الوحدة، واستقرت مع فريق العنقاء، وبعدها انتقلت إلى الأهلي.

سالي منصور

وتعاقد الأهلي مع سالي منصور من الدوري السعودي، بعد انتهاء تعاقدها مع فريق التقدم، وتلقب سالي منصور بـ"الحاوي"، كما أنها صانعة ألعاب منتخب مصر.

ميا داردن

كانت الأمريكية ميا داردن أولى صفقات الأهلي الأجنبية، وتعاقد معها في صفقة انتقال حر من صفوف Futbolo Klubas TransINVEST.

ثريا أشرف

وكانت ثريا أشرف لاعبة في فريق الأميرية الذي يلعب في الدوري المصري لكرة القدم النسائية، ومركزها خط الهجوم، تعاقد معها الأهلي في صفقة انتقال حر.

مها الدمرداش

وولدت مها الدمرداش في فبراير 1989، وكانت هي الأخرى ضمن صفوف منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2016، وتعد مها أولى صفقات الأهلي في حراسة المرمى.

ألكسندرا جورجيفيتش

وكانت الصربية ألكسندرا جورجيفيتش أحدث صفقات الأهلي، لدعم صفوف فريق كرة القدم النسائية.