شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز "المنتعش" يستدرج الجونة اليوم فى افتتاح ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق الجونة على استاد الدفاع الجوى، فى إطار افتتاح مباريات ربع نهائى كأس مصر.

وتأهل فريق بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على النصر برباعية نظيفة فى دور الـ32 ثم الفوز على أبو قير للاسمدة بهدف نظيف فى دور الـ16، بينما أطاح الجونة بفريق بلدية المحلة بركلات الترجيح فى دور الـ32، ثم الفوز على الترسانة بهدفين نظيفين فى دور الـ16.



ويتسلح الكرواتي يورتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز، بالحالة المعنوية العالية بعد الفوز الكبير فى افتتاح مشواره فى دورى أبطال أفريقيا، وطالب اللاعبين بضرورة إغلاق الملف الأفريقى والتركيز على بطولة الكأس من أجل التتويج بلقبها ليكون اللقب الأول فى تاريخ النادى.



ونجح الكرواتي يورتشيتش فى قيادة بيراميدز لتقديم مستويات مميزة خلال بطولة الدورى واحتلاله المركز الثانى والتأهل لدورى ابطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، ويأمل فى وضع قدمه فى نصف النهائى والاقتراب خطوة مهمة نحو اللقب.



فى المقابل، يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، إلى تحقيق المفاجأة والإطاحة ببيراميدز من هذا الدور، وطالب اللاعبين بضرورة إغلاق المساحات أمام هجوم بيراميدز وخاصة الثنائى فيستون ماييلى وإبراهيم عادل، واللعب على المرتدات واستغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الفريق السماوى.

ونجح علاء عبد العال فى قيادة فريق الجونة للبقاء فى دورى nile بعدما صارع الفريق لآخر جولة من أجل البقاء فى الدورى بعد الصعود فى الموسم الماضى.