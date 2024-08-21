شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة جهاز الأهلي إلى الثنائى الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الجهاز الفنى للأهلي الثنائى يوسف أيمن ويحيى عطية الله الوافدان الجدد للقلعة الحمراء بانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر المقبل باستاد مختار التتش، على أن تبدأ بإجراء قياسات بدنية للاعبين ثم يضع الجهاز الفنى الجدول الزمنى والمباريات الودية التى سوف يخوضها استعداداً للمنافسات المقبلة.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

بدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.