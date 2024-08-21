الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول لنادي الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش، اليوم الأربعاء في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأربعاء، في التاسعة مساء بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، على ملعب السلام.

ويقود الزمالك في هذه المباراة الكاميروني بيكي المدرب العام ومعه أحمد مجدي المدرب المساعد، في ظل تواجد البرتغالي جوزيه جوميز في بلاده لقضاء فترة راحة بعد انتهاء الدوري.

ويبحث الزمالك خلال المباراة،تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على بطولة الكأس، في ظل خوض اللقاء بعدد من الناشئين والبدلاء، في ظل إراحة اللاعبين الأساسيين.

ونجح الزمالك في الصعود لهذا الدور، بعد الفوز في دور الـ32 على حساب فريق بروكسي 5\2.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك ونظيره طلائع الجيش، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.