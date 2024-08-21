شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الطلائع بدور الـ 16 فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الطلائع باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر بعد أن أسدل الستار على بطولة الدورى الممتاز.

ويقود فريق الزمالك فى المباراة فنيا الثنائي احمد مجدى وأندريه بيكي معاوني البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، بعد أن حصل الخواجة على إجازة للسفر إلى أسرته بعد انتهاء الدورى على أن يعود إلى القاهرة يوم 28 أغسطس و تبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد فى اليوم التالى.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي فى دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود الشناوي فى حراسة المرمى ومحمد عاطف و مصطفى الزناري و أحمد مجدي و محمد إبراهيم فى الدفاع، بينما محمد أشرف روقا – محمد السيد – مهاب ياسر. فى هط الوسط، على أن يقود الهجوم

محمود عبد الرازق " شيكابالا" – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

في المقابل ، حذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة خوض مباراة الزمالك بمزيد من التركيز والجدية لتكرار الفوز على الفارس الابيض.

وحقق الطلائع الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر جولات بطولة الدوري المصري.

ونجح عبد الحميد بسيونى في فك عقدة مواجهاته مع الزمالك بعد تحقيق أول فوز في تاريخه أمام القلعة البيضاء بعد عقدة ظلت 12 مباراة بدون نتيجة إيجابية بعد الهزيمة في 12 مباراة.

نجح عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش في تقديم أوراق تألقه هذا الموسم كأحد أبرز المدربين الوطنيين الذين تركوا "بصمة" مع طلائع الجيش بفضل النتائج القوية التي حققها مع الطلائع، ويرغب في استكمال مسيرته بكأس مصر للتتويج باللقب الثانى مع الفريق بعد الفوز بالسوبر المحلى.