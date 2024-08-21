شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية يطالب بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة المنتخب أمام كاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، من الجهات المختصة السعة الكاملة للجماهير في مدرجات استاد القاهرة الذى يحتضن لقاء كاب فيردي يوم 6 سبتمبر المقبل في الجولة الافتتاحية بتصفيات أمم أفريقيا.



وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.



ولم يخض المنتخب الوطني سوى مواجهة وحيدة فقط أمام منتخب كاب فيردي، كانت خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع الجانبين، لحساب مباريات الجولة الثالثة من البطولة، والذي انتهى بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة 2-2.



ويطمح التوأم لتحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر القوي في لقاء الجولة الأولى من أجل خطف الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة تقام في مصر في ظل حضور جماهيري كبير متوقع لدعم الفراعنة في هذه المواجهة.