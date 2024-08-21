شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد فريقا كاملا أمام سموحة اليوم فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يفقد إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، فريقا كاملا أمام سموحة، فى المباراة القرر لها السادسة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى 11 لاعبا هم كل من: الحارس أحمد عادل عبد المنعم وأحمد الشيخ للإصابة، محمد دسوقى ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وعصام صبحى وكريم عرفات لانتهاء عقودهم وعدم التجديد، بالإضافة إلى أحمد محسن ومحمد حسن للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول، وباسم مرسى لأسباب فنية وعدم الحاجة لخدماته، وحمدى النقاز للإيقاف.

وضمت قائمة الإسماعيلى كلا من محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد نصر ومحمد عمار وعماد حمدى وعبد الكريم مصطفى وعبد الرحمن مجدى وحاتم سكر وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي وعمر الساعي ومروان حمدى ونادر فرج وعبد الرحمن الدح وإبراهيم عبد العال ومحمد خطاري وعمر القط وعبد الرحمن كتكوت وحسن صابر وخالد النبريصي وايريك تراوري.

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري لحصد تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وتخطى الإسماعيلى عقبة القناة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر التى يتطلع لحصد لقبها الذى توج به مرتين سابقتين.