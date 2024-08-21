شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم سيريس السويدى على رادار الأهلى لتدعيم هجومه بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

دخل الفلسطينى يوسف صالح مهاجم سيريس السويدى دائرة المرشحين لتدعيم صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى ظل بحث الإدارة عن مهاجم مميز على غرار ما حدث مع الفلسطينى وسام أبو على، والذى تألق بشدة منذ الانضمام إلى القلعة الحمراء فش شهر يناير الماضى.

وجاء التفكير فى التعاقد مع مهاجم فلسطينى بعد نجاح تجربة وسام أبو على مع الأهلى، بخلاف رغبة مسئولى القلعة الحمراء فى التعاقد مع مهاجم أجنبى يتم قيده كلاعب محلى كما حدث مع أبو على، لتفادى أزمة قائمة اللاعبين الأجانب داخل القلعة الحمراء.

ويملك الأهلى فى صفوفه من اللاعبين الأجانب كلا من على معلول وبيرسى تاو ورضا سليم ويحيى عطية الله وأحمد قندوسى، ويحاول تسويق الأخير من أجل التعاقد مع مدافع أجنبى باعتبار أنه سيتم قيد 5 لاعبين فى قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن.

وتألق يوسف صالح أو "يوسف ساليتش" مع سيريس السويدى منذ رحيل وسام أبو على عن النادى السويدى فى يناير الماضى ويقدم عروضا قوية، وشارك على مدار الموسم الماضى فى 39 مباراة سجل 11 هدفا وصنع هدفين آخرين.