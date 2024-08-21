أول طلب من الخطيب لـ خالد بيبو بعد رحيله عن منصب مدير الكرة

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، خالد بيبو بمهمة جديدة وذلك بعد رحيله عن منصب مدير الكرة بالفريق الأول.

وطلب محمود الخطيب من خالد بيبو ضرورة إعادة الأوضاع داخل قطاع الناشئين إلى نصابها الطبيعي، والذي كان عليه خلال فترة توليه رئاسة القطاع.

وطالب الخطيب خالد بيبو بضرورة حل كافة الأزمات الموجودة في قطاع الناشئين والتي ظهرت في السنة الماضية، وكان لها مردود سيء داخل القطاع.

وكانت لجنة تخطيط الاهلي قد قبلت اعتذار خالد بيبو عن منصب مدير الكرة في الفريق الأول، حيث وجهت له الشكر على الفترة التي قضاها في منصب مدير الكرة بالفريق الأحمر.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك برصيد 85 نقطة، حصدها الأحمر من 34 مباراة، فيما جاء خلفه بيراميدز في الوصافة برصيد 79 نقطة.