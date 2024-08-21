شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل الأهلى والزمالك عن قيد صفقاتهم الجديدة قبل السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يتبقى 10 أيام على موعد غلق باب الانتقالات الصيفية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والذي تم فتحه من أول أغسطس الجاري وحتى يوم 31 من الشهر الجاري.

ويحق للأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية قيد صفقاتها الجديدة قبل يوم 31 أغسطس الجاري، حتى يحق لهم المشاركة في مباريات دور الـ32 للبطولات الإفريقية، وفي حال تأخر قيد اللاعبين الجدد ستحرم الأندية من الاستفادة من صفقاتها الجديدة التي سيتم إبرامها بعد تاريخ 31 أغسطس ويتم الاستفادة بهم بدءا من دور المجموعات الإفريقي.

ويحتاج الأهلي والزمالك لإنهاء صفقاتهم الجديدة في أسرع وقت من أجل الاستفادة بهم في مباراة السوبر الإفريقي التي ستقام يوم 27 سبتمبر المقبل في السعودية، لأن أي تعاقدات جديدة بعد نهاية أغسطس ستحرم من اللحاق بمباراة السوبر الإفريقي.

ونجح الأهلي في إبرام صفقتين جديدتين وهما يوسف أيمن ويحيى عطية الله، ويحق لهما المشاركة في السوبر الإفريقي حال أنهى الأهلي إجراءات قيدهما إفريقيا، بينما يحاول القطبين استعجال حسم الصفقات في العشرة أيام المتبقية لضمان الاستفادة من جهود اللاعبين الجدد في مباراة السوبر المرتقبة.

ويعاني الزمالك من وقف القيد في الوقت الحالي بسبب عدم دفع مستحقات مساعدي البرتغالي فيريرا ، حيث ينتظر دفع تلك المستحقات ليتسنى له قيد صفقاته الجديدة بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد نجح في إنهاء أزمة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، من أجل حل أزمة وقف القيد ويتبقى له إنهاء أزمة مستحقات مساعدي فيراير حتى يتمكن من رفع إيقاف القيد وتسجيل صفقاته بشكل طبيعي.