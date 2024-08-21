شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مباراة جمعت الزمالك والطلائع قبل لقاء الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الطلائع على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر بعد أن أسدل الستار على بطولة الدورى الممتاز.

مواجهات الزمالك والطلائع

تعد مباراة اليوم الـ39 بين الزمالك والطلائع، حيث سبق أن تواجها في 38 مباراة من قبل، حقق الزمالك الفوز في 22 وفاز الطلائع 9 مواجهات وحسم التعادل 7 لقاءات بين الفريقين، سجل الأبيض 73 هدفا بينما سجل نجوم الطلائع 39 هدفا.

يعد أكبر فوز للزمالك على الطلائع كان بنتيجة 6 / 1، بينما جاء أكبر فوز للطلائع على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وهى كانت نتيجة آخر مباراة جمعت بينهما الأربعاء الماضى في الجولة الثالثة والثلاثين من الدورى.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك يقوده فى المباراة فنيا الثنائي أحمد مجدى وأندريه بيكي معاوني البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، بعد أن حصل الخواجة على إجازة للسفر إلى أسرته بعد انتهاء الدورى على أن يعود إلى القاهرة يوم 28 أغسطس و تبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد فى اليوم التالى.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من لقاء سموحة والإسماعيلي فى دور الـ 8 يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.