شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من ضم محلل أداء جديد فى جهاز كولر والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من ضم عضو جديد في الجهاز الفني لمارسيل كولر المدير الفني خلال الموسم الجديد بناء على رغبة المدرب السويسري الذي طلب ضم محلل أداء جديد لمساعدته في عمله بالموسم الجديد.

ويعد سعيد النحاس، الذي عمل من قبل في أندية الدوري السعودي، أبرز الأسماء المرشحة للعمل في جهاز كولر، ولكن يتم تقييم موقفه من قبل ياسين الميكاري محلل الأداء الأول بجهاز كولر وذراعه الأيمن في تحليل أداء المنافسين.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.