شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن مواعيد القيد ونهاية الموسم الجديد بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو الفيفا مواعيد القيد وبداية ونهاية الموسم الجديد من دوري كرة القدم النسائية، في مصر، وفقا للخطاب الذي تم إرساله من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبدأ موعد قيد الصفقات الجديدة لدوري الكرة النسائية من 9 أغسطس الجاري وحتى 19 أكتوبر المقبل، بينما يبدأ الموسم الجديد من 19 أغسطس وينتهي في 15 يونيو 2025.

وفتح الاتحاد المصري لكرة القدم، باب القيد للقائمة الثانية لأندية الكرة النسائية المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وبدأت الأندية المصرية في الأيام الأخيرة في انشاء فرق للكرة النسائية وفقا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي، حيث أجرت بعض الأندية اختيارات لتشكيل فريق، بينما أعلنت فرق أخرى عن أجهزتها الفنية الجديدة.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف” عن شروطه للمشاركة في البطولات المختلفة للكرة النسائية، التي تنظم من طرفه وفي مقدمتها بطولة الأندية الإفريقية أبطال الدوري في النسخة الثانية.

وأعلن الكاف عن شروطه والتي أصدرها، أولا حصول الأندية على تراخيص الأندية المحترفة، حتى يُسمح لهم بالمشاركة في أي منافسات قارية قادمة في كرة القدم النسائية.

كما يرى مسئولي الاتحاد الإفريقي، أن هذه الخطوة ستدفع الاتحادات الإفريقية، إلى الاهتمام بملف كرة القدم النسائية إفريقيًا وتحسين وضعها.