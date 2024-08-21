لاعب جديد يرحل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

استقر مسئولو نادي الزمالك على بيع مدافع الفريق محمد طارق في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك على الرغم من مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس الأخيرة.

وقرر مسئولو الزمالك رحيل محمد طارق بعد انتهاء إعارته مع النادي المصري البورسعيدي وعودته للفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان المصري البورسعيدي قد استعار اللاعب لمدة موسم ونصف، قبل أن يقرر النادي البورسعيدي إنهاء إعارة اللاعب في الأيام الماضية.

واستقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل محمد طارق عن صفوف الفريق، وذلك في ظل تواجد الزناري ومحمود الونش وحسام عبد المجيد.

وأوصى جوميز إدارة الزمالك بالبحث عن عرض لبيع اللاعب محمد طارق أو خروجه للإعارة، وذلك لعدم حاجته إلى خدمات اللاعب في الموسم الجديد.