فريق كامل يغيب عن الزمالك في مباراة طلائع الجيش بكأس مصر

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صفوف الفريق قبل مواجهة نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة طلائع الجيش 11 لاعبًا، وهم كالتالي..

عمر جابر، حمزة المثلوثي، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، وناصر ماهر، بالإضافة إلى أحمد سيد «زيزو»، لحصولهم على راحة من قبل الجهاز الفني.

كما يغيب الخماسي: محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ومحمد صبحي بداعي الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش الفريق الفائز من مواجهة الإسماعيلي وسموحة في ربع نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك قد أنهى مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث برصيد 56 نقطة، حصدها الفريق من 34 مباراة.