بمشاركة حمدي فتحي وعبدالقادر.. نتائج قرعة كأس رابطة الدوري القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيمت قرعة بطولة كأس رابطة الدوري القطري، منذ قليل، في مقر المؤسسة ببرج البدع، وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعتين.

وأسفرت القرعة عن التالي:

المجموعة الأولى، الريان، العربي، الدحيل، نادي قطر، الأهلي، الشحانية.

المجموعة الثانية، الغرافة، الوكرة، ام صلال، الشمال، الخور.

وهكذا لن يصطدم الثنائي المصري حمدي فتحي لاعب الوكرة وأحمد عبدالقادر لاعب قطر، المنضم حديثا على سبيل الإعارة لمدة موسم، من النادي الأهلي.

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