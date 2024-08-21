الظهور الأول لحجازي.. نيوم يفتتح دوري يلو بمواجهة أبها اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يفتتح الفريق الأول لنادي نيوم، مبارياته في دوري يلو، دوري الدرجة الأولى السعودي اليوم الأربعاء، بمواجهة أبها.

ويضم فريق نيوم، بين صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، الذي انتقل إليه مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال مجانية.

وتنطلق مباراة نيوم وأبها في دوري يلو، في السابعة وعشر دقائق 7:10 بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

القناة الناقلة لمباراة نيوم وأبها

وسوف تنقل مباراة نيوم وأبها، في السابعة وعشر دقائق، عبر قناة الرياضية السعودية الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي.

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