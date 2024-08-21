تنبأ بمستقبله.. طارق حامد يروي موقفا مع نجم الإسماعيلي الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

روى طارق حامد لاعب ضمك السعودي الحالي والزمالك السابق، موقفا مع نجم الإسماعيلي الأسبق محمد صلاح أبو جريشة، مشيرا إلى أنه تنبأ له بمستقبله.

وقال حامد في حوار أجراه عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية: "عندما كنت لاعبا للإسماعيلي، كنا نلعب مباراة ضد الإسماعيلي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي شعرت فيها أن هناك من يراني".

وأَضاف: "بعد المباراة تلقيت مكالمة من كابتن محمد صلاح أبو جريشة، وقال لي أنني في يوم من الأيام سأكون أهم لاعب في مصر، حينها كنت في سموحة ولم يكن أحدا يراني أو يركز معي، لكنه قال لي أنني أعمل بشكل جيد.

ولعب طارق حامد ضمن صفوف سموحة، خلال الفترة من يوليو 2010 حتى سبتمبر 2014، ثم انتقل إلى الزمالك.

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