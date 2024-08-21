شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى يفاضل بين عرضى بتروجت وفاركو بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل محمد فوزى حارس مرمى فريق الإسماعيلى، بين عرضى فاركو وبتروجت من أجل حسم وجهته في الموسم الجديد، بعد انتهاء تعاقده مع الإسماعيلى بنهاية هذا الموسم.

ورفض محمد فوزى تجديد تعاقده مع الإسماعيلى لضعف المقابل المادى المعروض عليه من قبل إدارة الإسماعيلى، في الوقت الذى يمتلك فيه الحارس عروض للرحيل، حيث يحق له التوقيع لأى نادٍ دون الرجوع للدراويش.

وتوصل مسئولو نادى بتروجت لاتفاق مع محمد فوزى للانتقال إليهم في الموسم المقبل، ولكن اللاعب ينتظر عرض فاركو للمفاضلة بينهما قبل حسم وجهته في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن محمد فوزى خاض 109 مباريات رفقة نادى الإسماعيلى في جميع المسابقات، استقبل 122 هدفا وخرج بنظافة الشباك في 36 مباراة، ولعب لأندية طلائع الجيش وغزل المحلة قبل مسيرته مع الإسماعيلى.