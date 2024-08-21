شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يبحث عن الفوز الثانى على الزمالك فى مشواره التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، اختبارا جديدا عندما يواجه الزمالك في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

مواجهات بسيونى والزمالك

واجه عبد الحميد بسيونى الزمالك 13 مرة سابقة قبل مواجهة اليوم، أثناء توليه القيادة الفنية لطلائع الجيش وحرس الحدود وسموحة، منها 9 لقاءات بالدورى، و3 مباريات بكأس مصر، فاز في مباراة وحيدة وكانت الأخيرة بينهم وخسر 12 لقاء.

واستقبلت شباك الفرق الذى قادها بسيونى 17 هدفا، بينما هز شباك الأبيض 6 مرات، وتعد نتيجة 3-0 هى أكبر خسارة له أمام الزمالك، والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف الأكبر والوحيدة.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة خوض مباراة الزمالك بمزيد من التركيز والجدية لتكرار الفوز على الفارس الابيض.

وحقق الطلائع الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى أخر جولات بطولة الدوري المصري.