7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2024 العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها، إعلان مواعيد القيد للموسم الجديد في مصر من قبل فيفا لدوري كرة القدم رجال وسيدات.

فيفا يعلن فتح باب القيد فى مصر 31 أغسطس الجارى حتى 25 أكتوبر

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مواعيد فتح القيد في مصر لقيد اللاعبين للموسم الجديد 2024/ 2025، بعد نهاية الموسم الحالي 30 أغسطس الجارى.

فيفا يعلن مواعيد القيد ونهاية الموسم الجديد بدورى الكرة النسائية

حدد مسئولو الفيفا مواعيد القيد وبداية ونهاية الموسم الجديد من دوري كرة القدم النسائية، في مصر، وفقا للخطاب الذي تم إرساله من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

الأهلى يقترب من ضم محلل أداء جديد فى جهاز كولر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من ضم عضو جديد في الجهاز الفني لمارسيل كولر المدير الفني خلال الموسم الجديد بناء على رغبة المدرب السويسري الذي طلب ضم محلل أداء جديد لمساعدته في عمله بالموسم الجديد.

الطلائع ينعى بول جوليوس.. ودقيقة حداد فى مباراة الزمالك اليوم

نعي مجلس إدارة نادي طلائع الجيش لاعبه السابق النيجيري بول جوليوس الذي وافته المنية أمس في حادث مروع.

الأهلى يتمسك ببقاء عبد الفتاح بالموسم الجديد ويرفض مناقشة عروض رحيله

تمسك مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ببقاء خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق الأحمر بالموسم الجديد ورفض مناقشة أى عروض تخص رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى الحالى، رغم امتلاك اللاعب أكثر من عرض فى الفترة الماضية.

الفوج الأول من البعثة البارالمبية يغادر إلى باريس.. فيديو وصور

غادر الفوج الأول الرسمى من البعثة البارالمبية إلى باريس للمشاركة فى دورة الألعاب التى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويضم الفوج 9 منتخبات برئاسة إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، على أن يغادر وفد منتخب الباراكانوى فى الأول من سبتمبر.

4 لاعبين يقتربون من الرحيل عن الاتحاد السكندرى فى الصيف

اقترب 4 لاعبين من مغادرة نادى الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل بحث الإدارة عن إبرام تدعيمات جديدة فى صفوف زعيم الثغر والاكتفاء بالفترة التى قضاها هؤلاء اللاعبين داخل قلعة الشاطبى.