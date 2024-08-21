شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد السلام أكبر لاعب فى البعثة البارالمبية فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة البارالمبية المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس في الفترة من 28 أغسطس الجارى، حتى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 45 لاعب ولاعبة من إجمالى 10 رياضات مختلفة.

ويٌعد خالد عبد السلام لاعب تنس الطاولة أكبر لاعبى البعثة البارالمبية سنا، حيث أنه من مواليد عام 1967 أي أنه يشارك في المنافسات وهو في عمر الـ 57 عاما، إلا أنه قادر على بذل أقصى جهد خلال الدورة، و إضافة إنجاز أخر يضاف إلى رصيده من البطولات البارالمبية.

وتشارك البعثة المصرية فى منافسات تنس الطاولة، في دورة الألعاب البارالمبية بقائمة تضم 11 لاعب ولاعبة، وهم سيد يوسف سيكا - إسلام رضا رسلان - أحمد المحص - خالد عبد السلام - عبد الرحمن بهجت - علا محمود سليمان - فوزية الشامي – منى عبد الحق الشبراوي - هناء حماد - سماح عبد العزيز - هاجر سيد الدسوقي.

في المقابل يٌعد محمد سعيد الأصغر سنا في البعثة حيث أنه يبلغ 16 عاما، ويشارك ضمن بعثة كرة الهدف.