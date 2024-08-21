شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز دفعة من مستحقات اللاعبين لصرفها قبل السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لصرف دفعة من المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق، وذلك قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، المقرر لها 27 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويعكف مجلس الزمالك على تجهيز المستحقات لصرفها في الموعد المقرر، على أن يتسلم اللاعبون المستحقات قبل مباراة السوبر لتحفيزهم قبل المواجهة الحاسمة، والتي يسعى المجلس للتتويج باللقب.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في إطار مباراة السوبر الأفريقى والتي تقام بالمملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، رحب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برحيل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبدى جوميز موافقته على رحيل زيزو بشرط، إذا كان النادى سيستفيد من هذا الانتقال، خاصة فى ظل حاجة النادى للأموال لحل أزماته المالية.

