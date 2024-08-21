شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب التجديف البارالمبى فى باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مصر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري، ببعثة تضم 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية.

وغادرت صباح اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب المصري للتجديف البارالمبي متجهة إلى باريس للمشاركة في منافسات بارالمبياد باريس 2024.

ترأس البعثة إيهاب زارع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، وتضم البعثة المدرب أحمد قوطة، وتضم قائمة المنتخب الثنائي علي الزيني ومروة عبد العال.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال البارالمبي – ألعاب القوى البارالمبي – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة البارالمبي – تنس الطاولة البارالمبي – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف البارالمبي – الباراكانوي.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.