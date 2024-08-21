شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يلتقى ممثلى الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كلا من كيفين فراي المدير التنفيذي للمبادرة العالمية لشباب بلد (Generation Unlimited) بالامم المتحدة ، والسيد جيريمي هوبكنز الممثل المقيم لليونيسيف ،والسيد تينا رازفينمانانا، رئيس قسم السلوك الاجتماعي للشباب والنشء بمنظمة اليونيسيف بمصر .ونادي البينو نائب المدير التنفيذي للمبادرة،غادة مكادي المدير الوطني للمبادرة.

واستعرض وزير الشباب والرياضة ما تقدمه وتدعمه الوزارة من مشروعات ومبادرات شبابية تقدمها الوزارة للشباب المصري لتأهليهم وتطوير إمكانيتهم بما يتناسب مع حاجة العمل بالسوق المصري والخارجي وايضاً تعزيز الدور المجتمعي بصورة كبيرة وفعالة للشباب المصري .

وأوضح "صبحي " عن امتلاك الوزارة للعديد من الأنشطة والمبادرات الشبابية والتي نقوم بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتي منها علي سبيل المثال "مشواري ، طور وغير ، توظيف مصر ، بزنس يا شباب " بالإضافة الي التعاون القائم بالمبادرة الخاصة بشباب بلد (Generation Unlimited) والتي ترعاها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف .

من جانبه تقدم كيفين فراي المدير التنفيذي للمبادرة العالمية لشباب بلد (Generation Unlimited) بالامم المتحدة بالشكر الي وزير الشباب والرياضة علي حسن الاستقبال مؤكداً علي ثقته في تحقيق المزيد من النجاحات وذلك بعد ما شاهده من الجهود التي تقدمها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من دعمهم وتأهيلهم للشباب المصري في مجال ريادة الأعمال والتوظيف .

فيما أكد جيريمي هوبكنز إنه قد تم إطلاق مبادرة شباب بلد (Generation Unlimited)بهدف مساعدة الشباب الحريصين على مواصلة رحلتهم التعليمية من أجل توظيف أفضل وتغيير إيجابي في المجتمع مضيفا أننا نؤمن بمنظمة اليونسيف بتكافؤ الفرص للجميع.

الجدير بالذكر ان مبادرة "شباب بلد" (Generation Unlimited) ، والتي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية Generation Unlimited التي أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم ما بين 10 و24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.



