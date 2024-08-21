شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عبد المجيد وشحاتة وكمال لقائمة الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك عودة الثلاثى حسام عبد المجيد، وزياد كمال، ومحمد شحاتة، إلى قائمة الزمالك في مباراة الليلة أمام طلائع الجيش في دور الـ 16 بكأس مصر، والتي تقام في التاسعة مساءا.

وتأتى عودة الثلاثى بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون نظرا لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبى في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بباريس.

وكان جوميز رفض الإعلان عن قوائم مباريات الزمالك في الفترة الأخيرة والإكتفاء بالإعلان عن التشكيل الرسمي قبل المباراة بدقائق قليلة.

وعلم ”الخليج 365” أن الثلاثى حسام عبد المجيد، وزياد كمال، ومحمد شحاتة، عادوا لقائمة الزمالك فى مباراة طلائع الجيش وانتظموا في معسكر الفريق الذى انطلق أمس استعدادا للمباراة.