شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وصول عروض فرنسية للتعاقد مع كوكا من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

ترددت أنباء عن اهتمام نادي رين الفرنسي بالتعاقد مع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد تألق اللاعب رفقة منتخب مصر الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد باريس الأخير والذي أقيم في فرنسا.

ونجح منتخب مصر في الوصول إلى نصف نهائي المونديال قبل أن يخسر من فرنسا ويلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع "لقاء البرونزية" والذي خسره من نظيره المغربي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي لم تصله أية عروض خارجية تخص التعاقد مع كوكا، وفي حالة قدوم عرض رسمي سيتم البت فيه من قبل إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، عقب الرجوع إلى مارسيل كولر المدير الفني، وبعد معرفة العرض المالي المقدم لضم لاعب الأهلي الشاب.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.