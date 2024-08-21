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التشكيل الرسمى لمباراة سيراميكا وزد بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - حسن السعدني

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 05:44 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد  ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: خالد صبحي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - احمد بلحاج -  احمد القندوسي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمدالقرموطي - مروان عثمان - نور علاء - كريم اديمولا - احمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى على لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش ومحمد أشرف ومحمد إسماعيل وعلى جمال

خط الوسط: أحمد عاطف، ومصطفى سعد، وبيتر زيو، وماتا ماكاسا

خط الهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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