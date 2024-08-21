شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمباراة سيراميكا وزد بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - حسن السعدنيالأربعاء، 21 أغسطس 2024 05:44 م
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: خالد صبحي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي.
خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - احمد بلحاج - احمد القندوسي - صديق ايجولا.
خط الهجوم: چون ايبوكا.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمدالقرموطي - مروان عثمان - نور علاء - كريم اديمولا - احمد ياسر ريان.
بينما جاء تشكيل زد كالتالي:
حراسة المرمى على لطفي
خط الدفاع: مصطفى العش ومحمد أشرف ومحمد إسماعيل وعلى جمال
خط الوسط: أحمد عاطف، ومصطفى سعد، وبيتر زيو، وماتا ماكاسا
خط الهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو.
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