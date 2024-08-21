شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الفريق فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 21 أغسطس 2024 05:49 م
تلقى نادي الزمالك، إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة اليد، بجدول مواعيد مباريات الفريق الأول بالقلعة البيضاء، في دوري المحترفين موسم 2024 - 2025.
وجاء جدول مواعيد مباريات الزمالك في المرحلة الأولى كالتالي:-
-الزمالك ضد المعادي - يوم الجمعة 20 - 9 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الزمالك
-دلفي ضد الزمالك - يوم الثلاثاء 24 - 9 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة دلفي
-الزمالك ضد الأهلي - يوم الجمعة 27 - 9 - 2024 - مؤجل - تحدد الصالة فيما بعد
-الزمالك ضد سبورتنج - يوم الثلاثاء 1 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك
-الزمالك ضد هليوبوليس - يوم الجمعة 4 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة هليوبوليس
-الزمالك ضد سموحة - يوم الثلاثاء 8 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك
-الطيران ضد الزمالك - يوم الجمعة 11 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الطيران.
-الزمالك ضد طلائع الجيش - يوم الثلاثاء 15 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك
-أصحاب الجياد ضد الزمالك - يوم الجمعة 18 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة القوات المسلحة بسموحة
-الزمالك ضد الزهور - يوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك
-القناة ضد الزمالك - يوم الجمعة 25 - 10 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة القناة.
-الزمالك ضد البنك الأهلي - يوم الإثنين 28 - 10 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الزمالك
-الجزيرة ضد الزمالك يوم الجمعة 15 - 11 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الجزيرة.
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