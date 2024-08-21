شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يخطر الزمالك بمواعيد مباريات الفريق فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادي الزمالك، إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة اليد، بجدول مواعيد مباريات الفريق الأول بالقلعة البيضاء، في دوري المحترفين موسم 2024 - 2025.

وجاء جدول مواعيد مباريات الزمالك في المرحلة الأولى كالتالي:-

-الزمالك ضد المعادي - يوم الجمعة 20 - 9 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الزمالك

-دلفي ضد الزمالك - يوم الثلاثاء 24 - 9 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة دلفي

-الزمالك ضد الأهلي - يوم الجمعة 27 - 9 - 2024 - مؤجل - تحدد الصالة فيما بعد

-الزمالك ضد سبورتنج - يوم الثلاثاء 1 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك

-الزمالك ضد هليوبوليس - يوم الجمعة 4 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة هليوبوليس

-الزمالك ضد سموحة - يوم الثلاثاء 8 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك

-الطيران ضد الزمالك - يوم الجمعة 11 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الطيران.

-الزمالك ضد طلائع الجيش - يوم الثلاثاء 15 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك

-أصحاب الجياد ضد الزمالك - يوم الجمعة 18 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة القوات المسلحة بسموحة

-الزمالك ضد الزهور - يوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024 - مؤجل - على صالة الزمالك

-القناة ضد الزمالك - يوم الجمعة 25 - 10 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة القناة.

-الزمالك ضد البنك الأهلي - يوم الإثنين 28 - 10 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الزمالك

-الجزيرة ضد الزمالك يوم الجمعة 15 - 11 - 2024 - الساعة 6 مساءً - على صالة الجزيرة.