طارق حامد يكشف كواليس انتقاله لـ الزمالك

كشف طارق حامد، لاعب نادي ضمك السعودي كواليس انتقاله إلى نادي الزمالك قادمًًا إليهم من صفوف سموحة.

وقال حامد في تصريحات تليفزيونية: ” ظروفي المادية كانت صعبة خاصة بعد وفاة والدي وأنا طفل رضيع، وتولت والدتي تربيتي حيث قامت بدور الأب والأم.

وأضاف: “فرج عامر طلب مني الاستمرار مع سموحة مقابل أي مبالغ مالية وقت أن جاءني عرض الزمالك، ولكنني طلبت منه الرحيل عن الفريق لأنه حلم حياتي”.

واختتم: “حماده صدقي كان مدرب سموحة وتمسك باستمراري مع الفريق، ولكنني طلبت منه الرحيل عن صفوف الفريق لأنه لولا الاهلي لما كان هناك حماده صدقي، كذلك بالنسبة لي كانت لدي رغبة كبيرة في الانتقال لنادي الزمالك القطب الثاني للكرة المصرية”.