"استلفت جزمة ومرتب 240 جنيه".. طارق حامد يحكي كواليس طفولته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث طارق حامد لاعب ضمك السعودي الحالي والزمالك السابق، عن طفولته وتركه لعب كرة القدم أكثر من مرة، بسبب ظروفه المالية.

وقال حامد في حوار أجراه عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية: "عندما كنت ألعب في الشارع مع أصدقائي كان يراني الجميع ويقول هذا الطفل يلعب في ناد، وعندما كنت في عمر 10 سنوات ذهبت لاختبارات المنصورة وفشلت في الثالث، وفي العام التالي ذهبت ونجحت فيها، وكنت أمشي مسافة نحو 5 كيلو قبل وبعد التدريب لتوفير المال من أجل تناول العصير".

وأضاف: "تركت كرة القدم بعدها بسبب الأموال، ولكن هناك شخص صديق اسمه طارق عبد الرزاق كان يدفع لي تكلفة المواصلات، وقال لي أنت لاعب جيد وقال لي دعنا نذهب إلى اختبارات الإسماعيلي، ونجحت فيها وفي اختبارات إنبي والقناة، ولكن المسافة أجبرتني مرة أخرى على ترك اللعبة، وكنت أشارك في الاختبارات "بجزمة طارق استلفها من صديقه"، وفي النهاية تركت الكرة مرة أخرى".

وأوضح: "واضطررت للعمل في مطعم بمرتب 240 جنيه، وكنت أذهب للمدرسة من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، وكنت أنام 4 ساعات فقط، وفي نهاية الشهر أعطي والدتي 140 جنيه وأنا 100 جنيه، وفي النهاية قلت سأترك الشغل وأعود إلى حلمي".

وأتم تصريحاته: "وبالصدفة ذهبت إلى تدريبات نادي كهرباء طلخا مع صديقي وشاركت في التدريب، وقال الكابتن لي بعد التدريب أنه يريدني الموسم المقبل، لم أصدق، أعلم قدراتي ولكنه يحتاج إلى لاعب أكبر مني، وبعد نهاية الموسم تواصل معي المدير الإداري وأخبرني أنه يريد التوقيع معي، وبالفعل وقعت وحصلت على 1000 جنيه، ذهب إلى والدتي وأعطيتها جميع الأموال".

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