رسميا.. تشيلسي يعلن ضم جواو فيليكس لمدة 7 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه.

وذكر نادي تشيلسي في بيانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن جواو فيليكس، وقع على عقد مدته 7 سنوات رفقة البلوز على أن ينضم إلى زملائه الجدد للتدريب في الأيام المقبلة.

ولعب فيليكس من قبل ضمن صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة في موسم 2023، قبل أن يعود مرة أخرى لصفوف أتلتيكو مدريد.

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