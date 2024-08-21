فيفا يعلن موعد فتح القيد في مصر رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد فتح القيد في مصر للموسم الجديد القادم عقب نهاية الموسم الحالي بنهاية الدوري ويتبقى فقط مباريات كأس مصر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم نشر على موقعه الرسمي، أن القيد في مصر سوف يتم فتحه في 31 أغسطس الحالي ويستمر حتى 25 أكتوبر المقبل

وجاء قرار فتح القيد يوم 31 أغسطس بعد يوم واحد فقط من نهاية الموسم رسميا بنهائي كأس مصر يوم 30 أغسطس الحالي.

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