محمد فؤاد.. رحلة قصيرة مع كرة القدم وقصته كمذيع رياضي (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تمنى العديد من الفنانين والممثلين والسياسيين أن يصبحوا لاعبين كرة القدم في صغرهم، حيث تعد الساحرة المستديرة حلم معظم الأطفال والشباب حول العالم.

ولدى هؤلاء الذي حلموا أن يصبحوا لاعبين، العديد من القصص معها في صغرهم قبل أن يكبروا ويعملوا في مجال آخر، ومن ضمنهم المغني المصري محمد فؤاد.

ولد محمد فؤاد بمدينة الإسماعيلية في 20 ديسمبر عام 1961، ثم انتقل للعيش في حي عين شمس بمنطقة مصر الجديدة، ودائما ما كان يحلم أن يصبح لاعب كرة قدم في أحد الأندية الكبيرة، وسبق أن مارسها كهاو، وذكرت عدد من التقارير أنه لعب في ناشئي الأهلي، قبل أن يتجه لمجال الطرب.

وسبق أن شارك محمد فؤاد بمباراة للفنانين (ارتدى قميص الأهلي رقم 10) في اعتزال لاعب نادي الزمالك وقتها فاروق جعفر عام 1989، بجانب عمرو دياب وسامح الصريطي ومدحت العدل، بالإضافة إلى إبراهيم خان وأحمد راتب ومدحت صالح ونجاح الموجي.

وقال محمد فؤاد في أحد البرامج التلفزيونية أنه "طلق كرة القدم" منذ أزمة مباراة مصر والجزائر، بجانب مشاهدته لمباريات صلاح في إنجلترا عند تواجده هناك.

وروى فؤاد أنه سبق للاعب النادي الأهلي السابق، مصطفى عبده، وتواصل معه من أجل أن يظهر معه كمذيع في أحد البرامج الرياضية وتحليل مباريات بطولة أمم أفريقيا، لكنه رفض بسبب عدم علمه بأسماء اللاعبين.

وأوضح أن مدرب منتخب مصر السابق، محمود الجوهري، كان يتفاءل بحضوره مباريات الفراعنة.