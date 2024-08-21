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طارق حامد يكشف هدفه الأساسي خلال تواجده في سموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضمك السعودي الحالي، على حبه الشديد لنادي الزمالك.

وقال حامد في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية": "كنت دائماً أحفز نفسي خلال فترة تواجدي في سموحة، بهدف الوصول إلى الحلم الأكبر وهو الإنضمام إلى نادي الزمالك، حيث أن رغبتي الأولى والأخيرة دائماً كانت الإنضمام للزمالك".

وأضاف: "دائماً ما كنت أشاهد لاعبي الأهلي والزمالك الذين يشاركون في نفس مركزي، واتحدث وأقول أنهم ليسوا أفضل مني".

وتابع: "خلال خوضي مباراة مع سموحة أمام نادي الزمالك، كان هدفي الأساسي في هذا اللقاء هو الفوز أولاً، وإثبات للجميع أن اللاعب الذي يشارك أمامي في المباراة ليس أفضل مني".

وواصل: "بقيت طوال اللقاء، أقول لنفسي إن لم أتعب وأركز بشكل كبير في هذه المباراة، هتعب أمتي، ولكي يتأكد الجميع أنني استحق الانضمام إلى نادي الزمالك ومنتخب مصر".

واختتم حامد تصريحاته: "ارتباط اسمي بنادي الزمالك شرف كبير لي".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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