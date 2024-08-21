شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عباس: العاصمة الإدارية لديها إمكانيات تؤهلها لاستضافة جميع البطولات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، إنهم يسعون لجعل العاصمة مقصداً للفن والرياضة، مؤكداً أنها لديها كل الإمكانيات التى تؤهلها لاستضافة أفضل البطولات.

وقال عباس، خلال قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمدينة العلمين الجديدة، والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل، إن العاصمة لديها أفصل التجهيزات والفنادق التي تساعدها على استضافة البطولات.

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية: "شركة العاصمة تقدم كل الدعم.. وندعو الجميع لمشاهدة المباريات ويأتوا ليشاهدوا شكل الجمهورية الجديدة ومدى التقدم والتطور بها".

وجاء تصنيف الفرق المشاركة كالتالى :

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأستراي.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.