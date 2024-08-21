شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تصنيف الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك من مصر فى هذه النسخة من كأس العالم لأندية كرة اليد فريقا الأهلى والزمالك بجانب كبار الأندية الأوروبية في مقدمتهم برشلونة وماجديبورج الألماني وفيزبريم المجري.

تصنيف الفرق المشاركة كالتالى :

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأستراي.

تستضيف مدينة العلمين الجديدة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء ، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، والتى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل .

من المقرر أن يشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر و من الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء وسط تواجد رئيسا جهاز كلا الفريقين .

ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد و مسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة و راعى الإتحاد .

منح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.