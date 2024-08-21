شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم سموحة وينتظر الفائز من الزمالك والطلائع بربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

خطف فريق الإسماعيلى تذكرة التأهل إلى ربع نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16.

افتتح التسجيل للإسماعيلى خالد النبريص فى الدقيقة الثانية والعشرين قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية.

وينتظر الإسماعيلى الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بدور الـ16.

وكان فريق الإسماعيلى تأهل لهذا الدور بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل فريق سموحة بعد الفوز على لافيينا بهدف نظيف.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى- محمد نصر- محمد عمار- محمد بيومي.

خط الوسط:عماد حمدي- محمد عبد السميع- عمر الساعي.

خط الهجوم: نادر فرج- عمر القط- خالد النبريصي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد فوزي - حسن صابر - عبد الرحمن الدح - حاتم سكر- مروان حمدي - عبد الرحمن كتكوت - محمد خطاري- عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عبد العال.

تشكيل سموحة لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمى : الهاني سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر- ميدو مصطفى- بركات حجاج- طارق علاء.

خط الوسط: أبو بكر ليادي- عمرو قلاوة- حمدي علاء- محمد كناريا.

خط الهجوم: أحمد خالد- حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أشرف - حسام هريدي - اسلام جابر الحبيب أحمد حسن - أحمد إيهاب - محمد سعيد مكرونة عبد اللطيف بن قسو - مصطفى البدري - فادي فريد.