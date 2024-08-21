شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهاجم الزمالك بالثلاثي السعيد وسمير وكريم طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد السلام في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى :محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد زولا.

خط الوسط : فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب.

خط الهجوم : أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عماد السيد و محمد هاني وحميد ماو و أحمد الشيخ و محمد دياب وعلي حمدي ومصطفى الخواجة وجودوين تشيكا ومحمد حمدي زكي.

واجه عبد الحميد بسيونى الزمالك 13 مرة سابقة قبل مواجهة اليوم، أثناء توليه القيادة الفنية لطلائع الجيش وحرس الحدود وسموحة، منها 9 لقاءات بالدورى، و3 مباريات بكأس مصر، فاز في مباراة وحيدة وكانت الأخيرة بينهم وخسر 12 لقاء.

واستقبلت شباك الفرق الذى قادها بسيونى 17 هدفا، بينما هز شباك الأبيض 6 مرات، وتعد نتيجة 3-0 هى أكبر خسارة له أمام الزمالك، والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف الأكبر والوحيدة.