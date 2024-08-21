شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعادل مع زد سلبيا والوقت الإضافي بحسم المتأهل لربع نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مواجهة سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، ونظيره زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي، في وقتها ألأصلي ليلجأ الفريقان للوقت ألإضافي لحسم المتأهل من هذه المباراة ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 بعد الفوز على مكادى بهدف نظيف، فيما تأهل فرق زد بعدما أطاح بفريق الداخلية بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: خالد صبحي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - احمد بلحاج - احمد القندوسي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد إبراهيم - احمدالقرموطي - مروان عثمان - نور علاء - كريم اديمولا - احمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى على لطفي

خط الدفاع: مصطفى العش ومحمد أشرف ومحمد إسماعيل وعلى جمال

خط الوسط: أحمد عاطف، ومصطفى سعد، وبيتر زيو، وماتا ماكاسا

خط الهجوم: شادي حسين ومصطفى زيكو.