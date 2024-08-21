شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأمين: مصر الحضارة والتاريخ أصبحت أجمل بقاع الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد أن مصر تحولت من بلد الحضارة والتاريخ إلى بلد الحداثة بفضل المجهود الكبير والدعم الكبير من القيادة السياسية، وأصبحت أجمل بقاع الأرض لاستضافة الأحداث الرياضية.

وقال محمد الأمين خلال مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية المقامة حاليا فى العلمين: "أنا بقولها دائما من مصر بلد الحضارة والتاريخ وبلد المستقبل اللى احنا شايفينه حاليا، أهلا وسهلا بيكم فى حدث كبير لاستضافة البطولة ليدل على مكانة مصر، بالعزيمة والإصرار نصل لمصر المستقبل، وهنا فى مصر نقلة كبيرة بالحداثة التى تمثل أجمل بقاع العالم كله".

وأضاف رئيس اتحاد اليد: "أشكر كل من ساهم بعرق وجهد أن نكون فى هذه المكانة وتحية للقيادة السياسية متمثلة فى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإن شاء الله نحقق كل ما نريده ونصل لأبعد شىء".

وتابع: "نتمنى التوفيق لكل الأندية والاستمتاع بالأجواء فى مصر، وأتمنى للأندية المصرية التوفيق فى البطولة وتصل لهدفها".

وتقام حاليا مراسم قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" فى مدينة العلمين، والتى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل .

تستضيف مدينة العلمين الجديدة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، والتى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء وسط تواجد رئيسا جهاز كلا الفريقين.