شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العالم للأندية الكرة اليد بالعلمين.. الزمالك فى المجموعة الأولى والأهلى بالثانية والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية الكرة اليد بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كلا من، برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة .

بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة بجانب كلا من ، توباتى البرازيلى و فيزبريم المجرى .

وشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء .

كما شهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد ومسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة وراعى الإتحاد .



وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى ، فيزبريم المجرى و توباتى البرازيلى والزمالك

المجموعة الثانية ، جامعة سيدنى ، برشلونة والأهلى .

المجموعة الثالثة : كاليفورنيا الأمريكى و ماجديبورج الألمانى والخليج السعودى .

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.



ابراهيم المصري اثناء سحب القرعه (1)



ابراهيم المصري اثناء سحب القرعه (2)



احمد الاحمر اثناء سحب القرعة (1)



احمد الاحمر اثناء سحب القرعة (2)



احمد الاحمر اثناء سحب القرعة (3)



الزميل حسن مجدي



المؤتمر الصحفي بالعلمين الجديدة



المؤتمر الصحفي لقرعة كاس العالم لاندية اليد (1)



المؤتمر الصحفي لقرعة كاس العالم لاندية اليد (2)



المؤتمر الصحفي لقرعة كاس العالم لاندية اليد (3)



المؤتمر من العلمين الجديدة



الوزير اشرف صبحي



جانب من الحضور (1)



جانب من الحضور (2)



جدول الفرق المشاركه



حسن حمدي



حسن مصطفي رئيس اتحاد الدولي لليد (1)



حسن مصطفي رئيس اتحاد الدولي لليد (2)



حسن مصطفي رئيس اتحاد الدولي لليد (3)



حسن مصطفي



رئيس اتحاد اليد (1)



رئيس اتحاد اليد (2)



سحب القرعة لكاس العالم لاندية اليد (1)



سحب القرعة لكاس العالم لاندية اليد (2)



سحب القرعة لكاس العالم لاندية اليد (3)



سحب القرعة لكاس العالم لاندية اليد (4)



سحب القرعة



سحب قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (1)



سحب قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (2)



سحب قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (3)



سحب قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (4)



سيف الوزيري



مؤتمر قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (1)



مؤتمر قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (2)



مؤتمر قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (3)



مؤتمر قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (4)



مؤتمر قرعة كاس العالم للاندية لكرة اليد (5)



وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي (1)



وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي (2)



وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي (3)