لاعب ريال مدريد يرحل إلى الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية عن موافقة نادي ريال مدريد لرحيل لاعبه نيكو باز إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويريد نادي كومو الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الإيطالي بقيادة مدربه سيسك فابريجاس رغبته في التعاقد مع لاعب ريال مدريد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لـ صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية فإن نادي ريال مدريد وافق على بيع لاعبه نيكو باز إلى كومو الإيطالي الصاعد حديثًا هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة أن صفقة انتقال باز تبلغ 6 ملايين يورو حتى 2028، بالإضافة إلى امتلاك ريال مدريد 50% من حقوق اللاعب المالية.

ويحتفظ ريال مدريد بحق إعادة شراء اللاعب ما بين عامي 2025 حتى 2027، مع زيادة المبالغ سنوياً.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني نيكو باز قد شارك في 8 مباريات العام الماضي رفقة ريال مدريد بجميع المسابقات.

وكان ريال مدريد استهل الدوري الإسباني الموسم الحالي بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مايوركا.