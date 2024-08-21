زد يفوز على سيراميكا كليوباترا ويتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر

حقق نادي نادي زد إف سي مساء اليوم الأربعاء، الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة بعد التمديد، وتأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسات مسابقة كأس مصر موسم 2023/24.

ولعب زد أمام سيراميكا كليوباترا، على ملعب «المقاولون العرب»، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مباريات كأس مصر 2024.

وأحرز ديلسون كاموني هدف زد الأول في الدقيقة الـ106، وأضاف عبدالرحمن البانوبي الهدف الثاني في الدقيقة الـ118، واختتم كاموني أهداف زد في الدقيقة الـ120+2 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة تأهل نادي زد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر 2024.