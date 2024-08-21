بمشاركة الاهلي والزمالك.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد

أقيمت اليوم الأربعاء مراسم قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد لموسم 2024، والتي ستقام في مصر.

أسفرت القرعة عن وضع النادي الاهلي – البطل الإفريقي – في المجموعة الثانية إلى جانب برشلونة الإسباني،بينما سيلعب نادي الزمالك في المجموعة الأولى مع الفريق المجري فيزبريم.

من المنتظر أن تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة مباريات البطولة. وسيشارك في إجراءات القرعة اللاعبان أحمد الأحمر من الزمالك وإبراهيم المصري من الاهلي.

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وسيتأهل أول كل مجموعة إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق ثاني.

المجموعة الأولى

فيزبريم المجري

الزمالك

تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية

برشلونة الإسباني

الاهلي

جامعة سيدني الأسترالي

المجموعة الثالثة

الخليج السعودي

ماجديبورج الألماني

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي