العويران لـ الخليج 365 : "لاعبين بالمليارات يضرون بسمعة الدوري السعودي لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

توقع سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، بالموسم الجديد من مسابقة دوري روشن، مطالباً المسؤولين بضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الأندية بالمسابقة.

وقال سعيد العويران في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365" :"لا بد من المساواة في الدوري السعودي، وتقديم الدعم لكل الأندية على حد سواء، فليس من الطبيعي أن تحصل أندية بعينها على الدعم بكل قوة، هذه ليست منافسة".

وأضاف:"لكي ينجح الدوري السعودي أطالب الأندية بفرض السيطرة على اللاعبين الأجانب، فهناك لاعبين بالمليارات تم التعاقد معها ولم يشاركوا في المباريات، وهناك من يسافر لبلاده ولا يعود وهذا يضر بسمعة دوري روشن".

اختتم نجم الأخضر حديثه متوقعًا أطراف المنافسة:" أتوقع أن تنحصر المنافسة هذا الموسم في الدوري السعودي بين كل من الهلال، الاتحاد، الاتفاق، القادسية، النصر واستبعد الشباب لأنه لم يضم أي لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الجاري".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2024-2025 من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الخميس المقبل الموافق 22 أغسطس الجاري.