40 صورة ترصد تطور قميص الأهلي عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هند عواد - يوسف محمد:

انتشرت أمس الثلاثاء العديد من التسريبات الخاصة بقمصان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الموسم الجديد 2024-2025.

وبناءً على التسريبات التي تم نشرها أمس، فإن القميص الخاص بالنادي الأهلي في الموسم الجديد، سيجمع بين اللون الأحمر الذي يشكل هوية الفريق وخطوط صفراء على جانبي القميص وأسفل القميص.

وبكل تأكيد يعد القميص الخاص بأس فريق وليس النادي الأهلي فقط، من أهم الأمور التي تعبر عن شخصية الفريق.

وقام النادي الأهلي، على مدار ما يقرب من 117 عاماً، أجرى الأهلي العديد من التغييرات على القميص الخاص به، نظراً للحصول على العديد من البطولات التي حصل عليها الفريق طوال تاريخه.

ولا يعلم الكثير من محبي ومشجعي المارد الأحمر، أن الفريق سبق له ارتداء القميص الأبيض من قبل، حيث في عام 1915 كان الأهلي يظهر بقميص نصفه أحمر والنصف الآخر أبيض، والزي الإحتياطي كان أبيض كامل، بجانب إضافة شعار على القميص للمرة الأولى وهو "N.S.C".

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